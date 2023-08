Statsforvaltere anbefaler uttak av nyetablert ulverevir

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold skal møtes neste mandag for å vedta kvotene for lisensfelling av ulv til vinteren. Det er statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken som er sekretariat for nemndene, og som har levert sine anbefalinger.

– Sekretariatet i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ulv og tilråder en kvote på inntil seks ulver med hensikt å ta ut alle individene i det helnorske Rafjellet-reviret, som har sin utstrekning i kommunene Grue og Kongsvinger i Innlandet, skriver Rovdyr.org, et nettsted som organisasjonen Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk står bak.

I anbefalingen drøfter sekretariatet også om det er rom for å ta ut et grenserevir i tillegg til det helnorske reviret, men skriver at det ikke er noen tungtveiende grunner til at et grenserevir bør tas ut i vinter.

For lisensfelling utenfor ulvesona anbefaler sekretariatet en kvote på inntil 14 ulver.

I forvaltningsområdet er jaktperioden fra 1. januar til og med 15. februar. Lisensfelling utenfor forvaltningssonen varer fra 1. desember og ut mai måned.

[ – Det kan også bli helt katastrofe ]

[ En ny hovedårsak til at mange kvinner jobber deltid ]