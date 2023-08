Veidirektøren: – Fortsatt har vi alle mann til pumpene

– Fortsatt har vi alle mann til pumpene. Det viktigste nå er å ta vare på verdiene, og åpne veiene, sier direktør Ingrid Dahl Hovland i Vegdirektoratet.

Hun sier at arbeidet med å få oversikt over skadene er stort og tidkrevende, og at de må gjøre grundige vurderinger før de går inn i et område.

– Vi ønsker å få åpnet flest mulig veier så snart som mulig, men det er samtidig viktig å understreke at vi aldri går på akkord med sikkerheten for arbeiderne, sier veidirektøren.

Hovland understreker at en vei ikke nødvendigvis er trygg bare fordi vannet er borte, da det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

[ Går av: – Det har kostet mye å være ordfører ]

[ Helgens nye låter: Sigrid slår tilbake og Bo Milli drar på fest (+) ]