Ved 7.30-tiden fredag melder Bane Nor at Raumabanen er åpnet for trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. De skriver også at trafikken går som normalt.

Pressevakt Olav Nordli i Bane Nor sier at det mest sannsynlig ikke er noen andre togstrekninger som åpner fredag.

– I Gudbrandsdalen er det fortsatt mye arbeid som gjenstår, sier Nordli til NTB.

Gardermobanen åpnet torsdag, mens Bergensbanen foreløpig er stengt fram til mandag, viser nettsidene til Bane Nor.

