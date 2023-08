Politiet har fått frist: Må foreslå tiltale mot Zaniar Matapour innen 31. august

Zaniar Matapour, som er siktet for terrorskytingen i Oslo 25. juni i fjor, er i Oslo tingrett fredag varetektsfengslet i fire nye uker.

Matapour er underlagt brev- og besøkskontroll i hele fengslingsperioden, ifølge fengslingskjennelsen.

Ifølge kjennelsen er politiet også gitt en frist til 31. august med å sende en innstilling om tiltale til statsadvokaten.

– Vurdere å reise sak

– Når det gjelder sakens framdrift har påtalemyndigheten opplyst at det vurderes å reise egen sak mot siktede mens situasjonen rundt medsiktede avklares, og at politiet har fått frist til 31. august for å sende forslag om tiltale mot siktede til statsadvokaten, står det i kjennelsen.

– Fristen er satt for å gi statsadvokaten en mulighet til å vurdere en egen sak mot Matapour, dersom utleveringen av Bhatti skulle dra ut i tid. Hovedmålet er imidlertid å ha en felles iretteføring, skriver politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

Fengslingsmøtet i Oslo tingrett gikk som kontorforretning. Kjennelsen er i samsvar med begjæringen fra påtalemyndigheten.

Matapour har vært fengslet helt siden han ble overmannet og pågrepet i Oslo sentrum natt til 25. juni fjor. Da hadde han løsnet en serie skudd mot mennesker som satt utenfor barene Per på hjørnet og London Pub. To personer ble drept og mange ble skadd av kulene.

Bhatti er i Pakistan

Matapour er siktet for drap med terrorhensikt. Tre andre personer er også siktet i saken.

Politiet har siktet den norske islamisten Arfan Bhatti for medvirkning til terrorskytingen. Han befinner seg i Pakistan hvor norske myndigheter har begjært ham utlevert fra. Fredag ble Bhatti varetektsfengslet i fem nye dager. Rettens behandling av spørsmålet om utlevering er utsatt til 16. august.

Bhatti motsetter seg utlevering til Norge og ga, ifølge NRK fredag, retten skriftlig svar på hvorfor han mener han ikke bør utleveres til Norge.

