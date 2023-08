Negative opplevelser i sosiale medier kan påvirke ungdoms mentale helse

En nylig utført studie fra Folkehelseinstituttet finner en sammenheng mellom negative opplevelser i sosiale medier og mental helse hos ungdom.

Undersøkelsen ble gjort blant mer enn 3000 elever i videregående skole.

Ungdom fra familier som er dårligere stilt økonomisk og sosialt, melder om flere ulike og hyppigere forekommende negative opplevelser i sosiale medier, forteller seniorforsker Christoffer Skogen ved FHI.

Selv det som kan regnes som mindre alvorlige hendelser som uønsket oppmerksomhet og ekskludering, finner studien at kan ha en betydning for den mentale helsen. De registrerte negative hendelsene var blant annet å bli kontaktet av fremmede, og å få negative kommentarer og sårende meldinger.

– Det er viktig å merke seg at selv om disse negative opplevelsene kan virke mindre alvorlige sammenlignet med for eksempel nettmobbing, kan det likevel se ut som opplevelsene har en betydelig sammenheng med unges mentale velvære, sier Skogen.

Han tror at kunnskap om ungdoms bruk av sosiale medier blant ungdom selv og voksne, i tillegg til økt engasjement hos foreldre og lærere om unges liv i sosiale medier, kan bidra til å redusere omfanget av negative hendelser.

Studien inngår i et større samarbeidsprosjekt med mål om å skape et mer helsefremmende miljø i sosiale medier. Det er behov for ytterligere forskning for å bedre forstå de mulige årsakssammenhengene, sier Skogen.

