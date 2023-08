Hivsmittet mann tiltalt for voldtekt i Oslo

Mannen var hivsmittet da den angivelige voldtekten skjedde sent på kvelden den 5. oktober. Han er derfor tiltalt for både voldtekten og for å ha utsatt en person for fare for overføring av smittsom sykdom, melder TV 2.

– Dette er en svært alvorlig sak og en alvorlig tiltale, sier statsadvokat Kari Hangeland Buvik til TV-kanalen.

Mannen erkjenner å ha utsatt kvinnen for fare for å få hiv, men benekter at det skjedde gjennom en voldtekt.

– Han erkjenner ikke straffskyld for post 1, men erkjenner straffskyld etter post 2, sier hans forsvarer Petar Sekulic.

Politiet ble oppmerksom på saken etter at vitner meldte fra. Ifølge tiltalen ble kvinnen presset opp mot et gjerde, den tiltalte holdt hånden over kvinnens nese og munn, dro av henne buksa og gjennomførte voldtekten.

– Hun sa stopp, skrek og gjorde den motstand hun etter omstendighetene var i stand til, skriver Statsadvokaten i tiltalen.

Voldtekt har en strafferamme på 15 år. Det å utsette andre for hivsmitte har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Saken skal opp for Oslo tingrett 10. oktober og retten har satt av tre dager til saken.

