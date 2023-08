Nye opptakskrav førte til at 769 fikk tilbud om studieplass på lærestudie

Våren 2022 åpnet regjeringen for at søkere som ikke har karakter 4 i matte, men 40 skolepoeng, skulle kunne kvalifisere for opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning. Søkere må fremdeles minst ha karakteren 3 i norsk og matematikk.

De 769 studieplassene utgjør 17,7 prosent av tilbudene som ble gitt.

– Vi mener de nye opptakskravene bidrar til å rekruttere studenter som er motiverte og som gjennom studieløpet kan bli dyktige lærere. Det vil både elevene og skolene være tjent med, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

