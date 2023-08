– Togselskapene trenger tid for å komme i gjenge. Det går tog i dag. Vi er trygge på at det er sikkert å kjøre tog nå, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Gardermobanen og Hovedbanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll ble stengt på grunn av ekstremregnet denne uka.

