VG: Deler av demningen på Braskereidfoss har kollapset – vannet strømmer gjennom

Det har vært vurdert å sprenge demningen etter at vann trengte inn i kraftverket. Direktebilder fra VG viser at deler av demningen har bristet og at store vannmengder fosser gjennom demningen.

– Det er nå besluttet å avvente og ikke gjøre noen tiltak ved kraftverket, opplyser politiet i en pressemelding.

De opplyser at beslutningen om eventuelle tiltak ligger hos Hafslund Eco, som eier kraftverket.

– Vannet har gradvis begynt å trenge gjennom siden av demningen, og per nå er det ikke aktuelt å gjøre noen tiltak ved kraftverket. Situasjonen vurderes fortløpende, skriver politiet.

