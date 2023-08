Vann har trengt inn i kraftverk i Våler – luke skal sprenges

Direktør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE, Brigt Olav Samdal, sier til VG at det handler om å få en kontrollert styring av vannet på baksiden av dammen.

– Da diskuteres ett av disse alternativene med å sprenge en kontrollert åpning, så vannet kan strømme forbi, sier Samdal.

Bakgrunnen for sprengingen er at vann har trengt inn i et kraftverk på Braskereidfoss i Våler i Solør. Flomlukene på stasjonen åpner seg ikke som de skal. Vannet har dermed begynt å flomme over dammen og inn i stasjonen.

– Deler av stasjonen ligger under vann, og vannet stiger, så det er krise. Det er vanskelig å få opp alle slusene, og det renner over her snart, sier utrykningsleder i Våler brann- og redningsvesen, Kjell Ivar Berget til Østlendingen.

Mellom ti og femten hus er evakuert på bakgrunn av hendelsen.

Strømbrudd førte til feil

Strømmen har også gått i pumpestasjonen som gir ferskvann til Vålers befolkning.

– Vi jobber med å få koblet det på et aggregat. Dette er veldig alvorlig, og vi jobber med saken, sier utrykningsleder Berget.

Politiets innsatsleder på stedet, Merete Hjertø, sa tidligere at det var fare for flodbølge nedover Glomma, noe hun senere gikk tilbake på.

– Det er mye vann, men ikke snakk om en flodbølge, sier Hjertø til NRK.

Ber folk holde seg unna

Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har innført luftromsrestriksjoner rundt kraftverket. Restriksjonene gjelder droner og alle typer av luftfartøy, opplyser de i en pressemelding. Flere veier er også stengt, og ordføreren ber folk holde seg unna Glomma.

Beslutningen er tatt av hensyn til politiets og andres sikkerhet i tilknytning til området.

