Oslos nye videregående-inntak får kritikk fra Utdanningsetaten

Byrådet har varslet at de ønsker å erstatte dagens system med en såkalt blandingsmodell, skriver NRK.

Ifølge modellen skal halvparten av plassene skal forbeholdes elevene med best karakterer fra ungdomsskolen. Resten skal fordeles mellom elever på fem ulike karakternivåer.

Kanalen har fått tilgang til et brev fra Utdanningsetaten der de argumenterer mot å forandre dagens ordning til blandingsmodellen som Ap-, SV- og MDG-byrådet ønsker.

I brevet konkluderer etaten med at det er vanskelig å finne holdepunkter for at en ny inntektsmodell i seg selv vil kunne gi utjevning mellom skoler. De mener blant annet at søkere vil kunne oppleve modellen som mindre rettferdig.

De tror heller ikke at modellen vil virke etter hensikten, som er å motvirke segregering, fordi etaten tror ikke søkemønstret vil endre seg noe særlig.

jeg husker en tid da techno satte dansegulvet i gang. ingen sto og glodde opp på scenen, men hodt heller festen i gang med venner, nye venner og alle de andre i rommet. I 2023 er det ikke slik gitt der vi alle står vendt mot scenen.