Forsikringsselskaper har fått inn rundt 1700 skademeldinger under ekstremværet

Gjensidige melder onsdag morgen at de har registrert nærmere 800 skader, If melder om over 500 skader, mens Tryg Forsikring per onsdag morgen har registrert 410 skader.

– Vi har mange rammede kunder, og i de verste tilfellene fortelles det om vannstand på halvannen meter i kjelleren og møbler som flyter rundt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg.

Gjensidige skriver i en pressemelding at skadetoppen er i Viken, Innlandet og Oslo. Av de stedene som er hardest rammet, har kundene i Lillestrøm meldt inn 71 skader, Gran i Innlandet 44 skader og Oslo 104 skader.

– Vi har fortsatt de typiske vannskadene på grunn av vann i kjellere og gjennom utette tak og vegger. Flere biler og andre kjøretøy står også under vann, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If kommer med følgende råd:

– Dersom det er fare for at vann kan trenge inn i boligen, flytt gjenstander og verdisaker opp i etasjene. Tenk også over om biler og campingvogner bør settes i trygghet et annet sted. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vann, flytt bilen før det er for sent, sier Clementz.