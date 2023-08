Aftenposten får kritikk etter å ha brukt ChatGPT til oversettelse

– For oversettere vil dette ha en stor konsekvens for inntekten og hvordan de bruker kompetansen sin, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, til Vårt Land.

Bakgrunnen er at avisen brukte ChatGPT til å oversette Carsten Jensens kronikk «De som brenner Koranen, er nazismens arvtakere».

– I sakprosa, i like stor grad som i skjønnlitteraturen, har originalforfatteren sin egen distinkte stemme og skrivestil. Jeg har ennå til gode å se dette oversettes tilstrekkelig av et dataprogram, sier Sakprosafestivalen-leder Kristina Quintano til avisen.

Redaksjonssjef i Aftenposten, Jostein Ihlebæk, understreker at avisen har rutiner for å kvalitetssikre tekster som blir oversatt av det digitale verktøyet.

– Vi er åpne for å se hva denne teknologien kan gjøre for oss, og se hva slags muligheter som ligger i bruk av digitale tjenester. Vi håper at det kan føre til at det brukes mindre tid på oversettelse, og at vi kan bruke den tiden på noe som gir leserne større verdi, sier han.

