13 personer evakueres fra 5 boliger i Lillestrøm på grunn av jordutglidning

Politiet i Øst skriver på X/Twitter at de evakuerer boliger langs Gjerdrumsveien.

– Kommunen tar hånd om de evakuerte, skriver politiet.

Noe av bakgrunnen for evakueringen er at det er kvikkleire på området. Operasjonsleder Finn Håvard Aas understreker at det området er vurdert som gul faregrad og ikke rød for kvikkleireskred.

– Det er usikkert når de evakuerte kan komme tilbake, det er det geologer som må vurdere, sier Aas.

Han sier videre at det per nå ikke er aktuelt å evakuere flere. Veien på stedet, som er en blindvei, kommer til å bli sperret.

