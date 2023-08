SISTE: 120 husstander evakueres

– Vi har nå sendt ut varsel om evakuering til store deler av Fall og Holmen. Det dreier seg om 120 husstander, sier rådmannen i Søndre Land, Arne Skogsbakken, til Oppland Arbeiderblad.

Han sier at det er frykt for at demningen på Trevatn skal briste.

– Derfor slippes det ut mer vann enn noen gang før i Fallselva. Da har vi rett og slett ikke helt kontroll på situasjonen. Vi har ikke hatt noen skred enda, men vannet stiger meget raskt, sier Skogsbakken videre.

Personer som bor i de utsatte områdene, har blitt varslet om evakueringen.

– Vi må gå dør til dør, og da har vi rett og slett ikke tid til å diskutere med de det gjelder, sier Skogsbakken.

– Hvis du kan evakuere på egen hånd, skal du evakuere til Søndre Lan-hallen ved Søndre Land ungdomsskole. Dette er ikke frivillig, heter det i SMS-en fra kommunen.