PST: Russisk etterretning har vært til stede på Arendalsuka i ti år

I forkant av Arendalsuka, som starter neste uke, opplyser Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at de i år for første gang vil vært åpent til stede. Arrangementet som samler mange tusen mennesker knyttet til politikk, samfunnsliv og næringsinteresser er åpenbart mål for utenlandsk etterretning, får NTB opplyst fra PST tirsdag.

I april bekreftet PST at en offiser fra den sivile russiske etterretningstjenesten SVR hadde vært til stede under arrangementet i fjor.

Nå får NTB opplyst at russisk etterretning har vært på arrangementet de siste ti årene.

