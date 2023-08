Mer regn i vente – farevarselet blir trolig forlenget

– Farevarselet blir mest sannsynlig utvidet til å gjelde fram til onsdag formiddag, sier statsmeteorolog Unni Nilssen ved Meteorologisk institutt.

Tirsdag ventes mer regn over hele Sør-Norge, og det vil også bre seg nordover i Trøndelag.

– Det blir bra med nedbør mange plasser, sier Nilssen.

Området som har fått mest nedbør til nå, er Bagn i Valdres med 88,5 millimeter. Her er det meldt ytterligere 30–40 millimeter regn.

– Det kan være problematisk når det kommer på toppen, sier Nilssen.

De verste nedbørsmengdene ser imidlertid ut til å være over. Tirsdag er mye regn også ventet på Vestlandet, men disse områdene tåler nedbøren bedre, og det skal mer til for å sende ut rødt farevarsel for Vestlandet, ifølge statsmeteorologen.

– Innlandet og Viken til og med Oslo har fått mye nedbør. På Besserud i Oslo har det kommet 70,3 millimeter, sier Nilssen.

