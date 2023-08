Flytoget: – Mange har valgt alternative reisemåter

Som følge av uværet på Østlandet, kjører Flytoget buss for tog mellom Oslo S og Oslo lufthavn. Fra Asker til Oslo S går togene som vanlig.

Kommunikasjonsdirektør Ida Marie Fottland i Flytoget opplyser til NTB at dette vil vare i hvert fall fram til klokken 13 tirsdag. Da kommer de med en ny oppdatering.

– Det går relativt rolig for seg hos oss. Vi opplever at det er god kapasitet på bussene, sier Fottland til NTB.

– Mange har nok valgt alternative reisemåter, sier hun.

Fottland understreker likevel at situasjonen kan endre seg raskt, og de ber reisende om å følge med på Flytogets reiseplanlegger.

På Oslo lufthavn går flytrafikken foreløpig som normalt.

– Punktligheten i morgentimene har vært veldig godt, helt opp mot 90 prosent, sier kommunikasjonssjef Harald Kvam ved Oslo lufthavn til NTB.

Han sier at det viktigste for reisende er å planlegge turen til flyplassen godt, inne i terminalbygget går ting som det skal.

– Men det er ingenting som tyder på at dette skal gå over med det første, så det er nok lurt å mentalt forberede seg på at det kan ta noe lengre tid, sier Kvam.

