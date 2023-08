Elektrifisering av Melkøya: – Kommer til å gi store ringvirkninger

– Dette gir håp. Ikke bare for landsdelen, men for hele Norge, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Hessen Følsvik understreker at det er avgjørende at regjeringen følger opp det de lover i pakken de nå har kunngjort, som går ut på å sørge for at den fornybare kraftproduksjonen i Finnmark innen 2030 må øke minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG.

– Dette forplikter at regjeringen leverer i bøtter og spann når det gjelder nok og rimelig nok kraft til Finnmark. En forutsetning for videre vekst i nord er mer kraft som gjør at vi kan skape nye næringer og flere arbeidsplasser, sier LO-lederen.

Avgjørende for klimamål

Elektrifisering av Melkøya er ifølge LO-lederen helt avgjørende om Norge skal klare å oppnå klimamålet om å kutte 55 prosent av utslippene innen 2030.

– Det finnes ingen andre steder i Norge hvor potensialet for å kutte norske klimagassutslipp er større. Å elektrifisere anlegget på Melkøya kutter enorme utslipp og bidrar massivt til at vi når klimamålene våre, sier hun.

NHO: Gode nyheter

NHO sier regjeringens avgjørelse om å elektrifisere Melkøya og oppgradere strømnettet i Nord-Norge er sårt tiltrengt.

– Det er gode nyheter at regjeringen går for elektrifisering og oppgradering av strømnettet i Finnmark, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO.

Hun sier at oppgradering av strømnettet er sårt tiltrengt for å gjøre mer kraft tilgjengelig for næringsliv og folk i Nord-Norge.

– Dette gjør det også mulig å bygge ut mer fornybar kraft som vi er helt avhengig av skal vi unngå strømmangel, og sikre rikelig tilgang på kraft til levelige priser fremover, sier Hauglie og legger til:

– Elektrifisering av Melkøya ved bruk av kraft fra land er helt essensielt for å få ned klimagassutslipp og omstille næringslivet i en mer bærekraftig retning, sier hun.

