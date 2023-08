To menn ilagt bøter for svanemishandling

De fire mennene som var mistenkt i saken, var inne til avhør etter at de skal ha sparket og slått svaner i byparken i Stavanger sentrum 3. august i fjor.

Ett år senere er etterforskningen ferdig. For to av de mistenkte er saken henlagt på bevisets stilling. Til de to andre har politiadvokat Lars Christian Hoff utstedt et forelegg på 15.000 kroner, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi har ikke fått informasjon om at svanene døde som følge av mishandlingen, eller at de ble fysisk skadd. Dette er også et moment som er med i vurderingen, men det har ikke vært avgjørende, sier Hoff.

Han påpeker at det er begrenset med rettspraksis på området, og at bøter er mest i tråd med lokal praksis.

Han viser også til den lange saksbehandlingstiden i saken, og at denne har spilt inn i avgjørelsen.









