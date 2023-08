Rødt med ny kraftplan: – Trenger ikke ødelegge mer natur

– Vi kan fint produsere nok kraft i Norge uten å måtte ødelegge mer natur til vindkraft eller bygge ut vernede vassdrag, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen, som mandag la fram partiets nye kraftplan.

Planen utbroderer hvordan Norge i stedet kan sette en makspris på strøm, stanse uregulert krafteksport og nedbygging av natur samt kutte utslipp og stanse sløsing.

– Denne planen viser at vi kan få nok rimelig kraft uten å ødelegge natur. Da må vi droppe strømsløsing og prioritere det som faktisk kutter utslipp og omstiller Norge, sier Martinussen.

Mot vindkraft

Partiets energi- og miljøpolitiske talsperson Sofie Marhaug understreker imidlertid at vannkraft bør forbli ryggraden i det norske kraftsystemet, selv om hun motsetter seg videre utbygging av vassdrag og alternativ med vindkraft.

– Med Rødts kraftplan forblir vannkraften, som er rimelig å produsere, ryggraden i kraftsystemet. Samtidig tar vi i bruk flere kraftkilder for å sikre nok strøm til å utfase fossil energi, sier Marhaug og fortsetter:

– Rødt mener løsningen verken er vindkraft på land eller til havs, eller å ødelegge vassdrag.

Vil ta kontroll over krafteksport

I stedet fremmer hun grep for energieffektivisering, oppgradering av vannkraft, varmepumper, utbygging av bergvarme og solkraft. Rødt vil også ta kontroll over krafteksporten fra vannmagasinene og få politisk kontroll over strømmarkedet. Dette mener partiet vil hindre import av strømpriser fra Europa.

– Importerte priser over strømbørsen, hvor vi betaler en pris for norsk vannkraft som om vi importerte fossil energi fra kontinentet, kan ikke fortsette. Det forvalter ikke ressursene vi eier i fellesskap på en god måte, sier Marhaug.

Rødt hevder kraftplanen vil sikre at Norge overoppfyller klimamålet for 2030 og når nullutslipp i god tid før 2050, noe som er et mål for regjeringen.

