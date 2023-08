Mann etterforskes for terrortrusler – sier han vil begå jihad i Norge

Mannen er i dag siktet for grove trusler, men politiet opplyste under siste fengslingsmøte i forrige uke at saken etterforskes opp mot bestemmelsene om terrortrusler i straffeloven. Det framgår av fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

Retten viser blant annet til mannens søkehistorikk på nett, uttalelser i digital kommunikasjon og at han har hatt kontakt med to framtredende islamister i Norge. Ifølge TV 2s opplysninger frykter politiet at den siktede mannen i 20-årene kan være lett påvirkelig til å gjennomføre noe lignende som Zaniar Matapour.

Oslo-mannen har erkjent de faktiske forholdene i saken. Han er domfelt fem ganger tidligere for lignende forhold, ifølge kanalen.

Flere tidligere diagnoser

To menn ble drept, ni personer ble skuddskadd, og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte, da Zaniar Matapour løsnet skudd mot Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni i fjor.

Siktede har tidligere fått fire psykiatriske diagnoser. Retten er kjent med at en tidligere rettspsykiatrisk erklæring antydet at han den gang hadde et modenhetsnivå som en person i ti-tolvårsalderen. En fullstendig rettspsykiatrisk undersøkelse i forbindelse med denne siste saken er allerede i gang.

Anket

– Retten har forståelse for at siktedes diagnoser gjør det mer belastende for han å sitte varetektsfengslet, men retten mener likevel at fengsling som begjært ikke er et uforholdsmessig inngrep sett hen til sakens alvorlighetsgrad og dens karakter, samt den betydelige gjentakelsesfaren som foreligger, heter det i kjennelsen.

Siktedes forsvarer, advokat Ola Lunde, sier til TV 2 at fengslingskjennelsen er anket. Han mener det ikke er grunnlag for å hevde at det er gjentakelsesfare.

