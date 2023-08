Flere medier: Regjeringen sier ja til elektrifisering av Melkøya

Til tross for at Senterpartiet sa nei til å elektrifisere Melkøya under landsmøtet tidligere i år, har Arbeiderpartiet trolig vunnet fram i regjering, ifølge NRK, Dagbladet og Dagens Næringsliv.

De får opplyst at olje- og gassgiganten Equinor har fått ja fra regjeringen til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at man heller driver det med kraft fra det vanlige strømnettet.

Dette vil skje allerede i 2030, og ikke i 2028 slik Equinor planla, ifølge NRK. Gasskraftverket på Melkøya kan stå til 2033, men da kun for å sikre forsyningssikkerheten.

Kritikere har pekt på at elektrifiseringen vil legge beslag på store deler av kraftoverskuddet i Nord-Norge. Equinor har sagt at det blir for dyrt med andre løsninger – for eksempel å bruke karbonfangst og -lagring (CCS) av utslippene fra gasskraftverket, eller ved å hente strømmen til elektrifisering fra andre kilder.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skal holde en pressekonferanse i Hammerfest tirsdag der de skal fortelle om tiltak for kraft- og industriløft i Finnmark.

Da NTB møtte Støre i Brønnøysund mandag ettermiddag, ville imidlertid ikke statsministeren si noe om Melkøya eller hva som er tema for tirsdagens pressekonferanse.

– Ingen kommentar. Det får dere vite i morgen, svarte han.