Fjord Line innstiller avgang fra Kristiansand til Hirtshals

Fjord Line har kansellert sin avgang fra Kristiansand til Hirtshals klokken 15.00 mandag ettermiddag, opplyser selskapet på sine nettsider.

Kanselleringen skyldes ekstremværet Hans, som er ventet å treffe Østlandet med full styrke mandag ettermiddag.

Erik Brynhildsbakken, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, sier til NTB at de følger ekstremværet nøye.

– Vi følger Hans med argusøyne, og vil fortsette med det utover dagen og morgendagen, sier Brynhildsbakken.

– For oss er det ting som vind, vindretning og bølgehøyde som er viktig. Selve nedbøren tåler skipene fint, sier han videre.

Brynhildsbakken sier at de ikke har iverksatt noen tiltak foreløpig, men at dersom det blir behov for det så vil de umiddelbart informere kundene sine.

Selskapet Stena Line opplyser til NTB at deres trafikk foreløpig ikke er påvirket av uværet.

