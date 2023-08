Fersk måling om koranbrenning: 40 prosent sier nei til forbud

Til sammenligning svarer 36 prosent at de mener Norge bør forby koranbrenning. 24 prosent svarer «Vet ikke». Det kommer fram i en undersøkelse gjort for Nettavisen.

Det er unge som er mest negative til et forbud. 43 prosent av dem mellom 18 og 29 år har nemlig svart at det ikke bør forbys. Eldre fra 65 år og oppover mener derimot at Norge bør forby koranbrenning. I denne aldersgruppen har over 50 prosent svart at det bør bli forbudt.

Bakgrunnen for undersøkelsen er en rekke koranbrenninger i Sverige og Danmark, som har ført til omfattende protester i en rekke muslimske land. Også i Norge har det vært brent koraner flere ganger tidligere.

Undersøkelsen ble gjort av InFact for Nettavisen torsdag 3. august blant 1039 respondenter.

[ – Jeg leder nå en regjering som egentlig står under angrep ]

[ – Graven er et pinlig syn ]