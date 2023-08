Ekstremværet Hans: De første skademeldingene har kommet

– De første vannskademeldingene har kommet til oss allerede, fra områder nær svenskegrensen, sier kommunikasjonssjef Heidi Totferå Slettemoen i Frende forsikring.

Hun sier de er forberedt på å ta imot mange skademeldinger gjennom uken.

– Vi har rigget oss slik at saneringsselskaper og skadebegrensere raskt kan rykke ut for å hjelpe kunder, opplyser Slettemoen.

I juli og august i fjor forårsaket regnskyll skader på bygninger, innbo og biler for over 230 millioner kroner, viser tall fra forsikringsselskapet If.