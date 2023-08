Dødsulykke med snøscooter på Svalbard henlegges

Ifølge politiet ble det gjennom etterforskningen ikke påvist tekniske feil med snøscooteren eller helsemessige forhold knyttet føreren, skriver Svalbardposten. I tillegg var det gode vær- og kjøreforhold den aktuelle dagen.

– Vi har derfor konkludert med at årsaken til ulykken trolig skyldes førerfeil. Saken er nå henlagt, opplyser politiadvokat Magnus Rindal Fredriksen ved Sysselmesteren på Svalbard.

Mannen, som var i 60-årene, kjørte bakerst i et følge på sju snøscootere, inkludert guide, på vei fra Longyearbyen til Barentsburg. Ulykken skjedde ved Nordhallet to kilometer vest for Kapp Laila.

[ – Verden er ikke helt normal lenger. Det er altfor mye klimahysteri ]