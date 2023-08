Bane Nor: Kan bli aktuelt å stenge ned togtrafikken under ekstremværet

Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstremt mye regn for deler av Sør-Norge. Bane Nor innfører oransje beredskapsnivå på Bergensbanen fra midnatt og vil også øke beredskapen for andre strekninger, melder Nettavisen.

– Det kan bli aktuelt å stenge togtrafikken, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til avisen.

Det er ikke sikkert hvor ekstremværet vil treffe hardest eller hvilke strekninger som kan bli mest berørt. Bane Nor ber reisende følge med på trafikkmeldingene.

