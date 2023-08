Støre om ny statsråd: – Posten havner nå i meget handlekraftige hender

– Jeg vil først og fremst takke Ola Borten Moe for jobben han har gjort i regjering som forsknings- og høyere utdanningsminister. Han har vært en handlekraftig og modig statsråd, sa Jonas Gahr Støre (Ap).

– Sandra Borch blir nå ny statsråd, og sektoren havner i erfarne og handlekraftige hender, sa Støre om utnevnelsen av Borch som ny forsknings- og høyere utdanningsminister.

Spille på lag

Litt over halv 12 fredag kom Borch og Pollestad ut på slottsplassen sammen med statsministeren etter å ha fått tildelt rollene som henholdsvis forsknings- og høyere utdanningsminister og landbruks- og matminister.

– En av grunnene til at jeg er glad for å få Geir inn i regjering, er at han oppfyller det jeg ser på som viktig i regjering, nemlig statsråder som tar ansvar og kan bidra utover sitt eget felt. Regjeringen er et lag, sa Støre om utnevnelsen av Geir Pollestad.

– Han skal ta videre arbeidet Sandra startet med å tette inntektsgapet i jordbruket. I en tid der krigen i Ukraina fører til sult i verden, blir det å tenke det internasjonale samarbeidet om matsikkerhet en viktig del av innenrikspolitikken. Vår landbrukssektor er en moderne sektor, fortsatte han.

– Vi skal spille på lag med næringen, og de får en statsråd for det, sa han.

– Folk gjør feil

Statsrådsskiftet skjer etter Ola Borten Moe (Sp) gikk av 21. juli på grunn av brudd på habilitetsreglene etter aksjekjøp i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen.

– Det skjer at folk gjør feil. Realiteten er at vi har flinke folk. Det viktige for meg er at vi får gjennomført skiftet og får fortsatt med politikken. Så håper jeg at Ola forblir en viktig stemme i norsk samfunnsdebatt og politikk fremover, sa Støre.

Støre sa at for valgkampen har kontrollsaken i Stortinget etter sommerens habilitetssaker og bruddet på aksjehandelsreglene ingen betydning. Samtidig har kontrollkomiteen en viktig jobb å gjøre, og vi skal stille opp med alle svar, sa han.

– Arbeidet med å sikre at reglene følges blir prioritert hele veien, understreket Støre.

– I valgkamp skal jeg ut og snakke om helse, eldreomsorg, arbeid og utvikling i hele landet, sa statsministeren.

