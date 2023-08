I 2021 ble det for første gang arrangert vielser på Trolltunga, og verdens fire første par giftet seg på klippen. Fredag var det hele 13 par som hadde valgt å legge vielsen sin til fjellheimen. For å komme til Trolltunga måtte parene gå en tur på to mil tur-retur, skriver NRK.

Parene ble viet av ordfører Roald Aga Haug i Ullensvang kommune, som tok helikopter til utsiktspunktet istedenfor å gå. Han har tro på flere klippebryllup i framtida.

– Hvis vi hadde annonsert dette veldig godt «worldwide», så ville trykket blitt mye større. Kanskje det kan bli gedigne brylluper her framover, sier Aga Haug.

Ordføreren håper at flere har lyst til å gifte seg der framover. Selv er han klar for flere vielser på Trolltunga i årene som kommer.

