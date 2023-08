Nesten 15.000 døde fugler funnet i Vadsø

I et innlegg på Facebook skriver ordfører Wenche Pedersen i Vadsø at kommunen skal møte med flere statlige organer neste uke, for å dele erfaringer de har gjort i arbeidet under fugleinfluensautbruddet, melder NRK.

Videre skriver hun at administrasjonen i kommunen nå jobber med en oversikt over kostnadene de har hatt som følge av utbruddet. I tillegg vil kommunen sende ut sin HMS-plan til kommuner som også er berørt av utbruddet.

Nesten alle de døde fuglene kommunen har plukket, er av den utrydningstruede arten krykkje.

