Listhaug krever kutt i matmoms og vil ha flere boliger

Listhaug er tydelig på at hun ikke synes regjeringen har levert på lovnaden om at det nå er blitt vanlige folks tur.

I sin tale som markerte den nasjonale valgkampåpningen for Frp, krevde partilederen at merverdiavgiften på mat må kuttes for å få bukt med de stadig voksende matkøene.

– Halver matmomsen, kutt i drivstoffavgifter og forbered makspris på strøm før nok en vinter hvor vi risikerer høye strømpriser. Slutt å gjøre stadig flere avhengig av offentlig støtte – la flere greie seg selv, sa Listhaug i talen.

Et viktig budskap fra Frp i årets valgkamp vil være å tilrettelegge bedre for alle som ønsker å bo i egen bolig. Partiet vil forenkle reglene for å få bygge og gjøre kommunene bedre i stand til selv å fatte vedtak, uten innblanding fra fylkeskommunen eller staten.

Listhaug vil også at det skal jobbes for å redusere eller fjerne den kommunale eiendomsskatten på bolig som et flertall av landets kommuner har innført.

– Jeg mener vi nå kan slå fast at Norge har fått en politikerskapt boligkrise som går aller hardest ut over de unge, sa Listhaug.

