Forlenget fengsling for hotelldrapssiktet i Bergen

Kvinnen døde den 4. juli, kort tid etter at hun ble funnet knivstukket på Magic Hotel i Solheimsveien Bergen. En 39 år gammel mann fra Aserbajdsjan er pågrepet i saken, siktet for drap. Avdøde og siktede hadde et barn sammen, ifølge politiet.

Mannen ble første gang fengslet den 6. juli. I tingretten torsdag ba politiadvokat Are Nygård om fire nye uker med varetektsfengsling, uten restriksjoner og med unndrag­elses­fare som begrunnelse, skriver Bergens Tidende.

I 10-tiden ble det gjennom dommerens kjennelse klart at politiet får medhold i sitt krav.

Politiet opplyser at den siktede og den avdøde har vært gift. De to har også en sønn i barnehagealder sammen.

– De har vært gift, men var i en prosess der de skulle gå fra hverandre, sier politiadvokat Are Nygård Bergh til BT.

Politiet mener altså at siktede, på tross av at han har en sønn i landet, har så løs tilknytning til Norge at det er fare for at han vil rømme for å slippe eventuell straff.

– Han har samme forklaring fortsatt og nekter fortsatt straffskyld, men forstår at politiet må etterforske grundig, sier siktedes forsvarer, advokat Per-Erik Gåskjenn, til avisen.

