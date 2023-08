Erna Solberg vil ikke forby koranbrenning

– Jeg mener det er forkastelig og polariserende å brenne Koranen bare for å polarisere. Det er masse jeg er imot, som jeg ikke vil forby, sier Solberg til NTB.

– Samtidig har jeg full respekt for at folk vil ytre seg mot religion og kan bruke litt ekstreme virkemidler i den sammenhengen. Det må alle tåle når man lever i et demokrati, sier Solberg.

Samtidig mener hun politiet kan få lov å nekte noen å brenne Koranen bestemte steder, for eksempel foran en ambassade eller en moské.

– Politiet har lov til å si at du ikke kan demonstrere akkurat på det stedet du selv hadde ønsket å gjøre det, sier hun.

Danmark vurderer tiltak

I Danmark vurderer regjeringen å nekte folk å brenne Koranen utenfor ambassader.

– Jeg oppfatter at slik som vårt lovverk er, så har politiet allerede myndighet til å nekte det. Jeg har ikke noen meninger om hva de andre landene gjør, bortsett fra at ytringsfriheten er viktig. Jeg tror også det kommer til å være konklusjonen i Danmark og Sverige, sier Solberg.

Hatkriminalitet?

Solberg besøkte onsdag Drammen da hun la ut på sin første tur med den nye turnébussen hun skal bruke i valgkampen. Der har den lokale Senterparti-politikeren Simen Nordanger stilt spørsmål ved hvorfor politiet etterforsker ramponering av pride-symboler som hatkriminalitet, men ikke brenning av Koranen.

Solberg mener det vil være situasjonsbestemt og avhengig av intensjonen hvorvidt noe skal regnes for hatkriminalitet.

– Det er en forskjell på en åpen demonstrasjon og at noen gjør noe i nattens mulm og mørke som skaper frykt, sier hun.

