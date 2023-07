Norse-pilot fikk narkotikaforelegg

– Siktede er ilagt et forelegg for bruk av narkotika, som ikke er vedtatt, opplyser politistasjonssjef Eva Sjøholt-Sandvik ved Gardermoen politistasjon til TV 2.

Mannen hadde stilling som styrmann, også kalt andrepilot, og fikk påvist et narkotisk stoff i en spyttprøve. Han ble i tillegg etterforsket for å ha forsøkt å føre et fly under ruspåvirkning og føring av bil under ruspåvirkning.

– Blodprøve tatt av siktede har vist at siktede ikke var påvirket av rus tilsvarende en promille over 0,2, og de to førstnevnte sakene er avgjort. Intet straffbart forhold er funnet bevist, opplyser Sjøholt-Sandvik.

Mannen jobber fremdeles i Norse, opplyser selskapet til kanalen.

