Beboere i Eidsvåg får reise hjem – fortsatt evakuering i deler av Vistdal

Mandag kveld besluttet Møre og Romsdal politidistrikt å oppheve evakueringen av beboere i Eidsvåg i Molde kommune. Disse får dermed reise hjem.

– Sperringen på fylkesvei 660 Prestegardsvegen mellom Eidsvåg og Eresfjord er også opphevet, skriver politiet på X/Twitter.

Innbyggerne i Eidsvåg ble evakuert på grunn av kraftig nedbør og store vannmengder. Søndag kveld flommet en elv over sine bredder og fylte Eidsvåg fjordhotell med vann.

Turister og innbyggere sør i Vistdal må derimot belage seg på nok en natt hjemmefra. Dette gjelder dem som befinner seg sør for krysset mellom fylkesvei 660 og vei 6010.

– Etter råd fra NVE har politiet i kveld besluttet å videreføre evakueringen for disse. Bakgrunnen er varselet om mer nedbør og styrtregn i området, opplyser Molde kommune i en pressemelding mandag kveld.

Også for campinggjester i Meringdal er situasjonen fremdeles uavklart.

NVE ute i felt

En rekke veier ble stengt som følge av jordskredene som gikk i Molde kommune søndag kveld. Mandag kveld var flere av disse fremdeles stengt, og de må undersøkes av geologer fra NVE før de kan åpne.

– Kommunen får naturlig nok mange spørsmål om når disse veiene gjenåpner. Det vet vi ikke. Det er politiet som tar beslutningen om når de kan åpne igjen, etter rådføring fra NVE, opplyser kommunedirektøren på kommunens nettside.

– Vi har nå folk ute i felt som skal vurdere skredsituasjonen i Vistdal, Eidsvåg og Meringdal. Vi gir fortløpende råd til politiet og kommunen for de evakuerte områdene, sier fungerende seksjonssjef Odd Are Jensen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Foreløpig har geologene vurdert et område i Vistdal som ligger nord for krysset fylkesvei 660/vei 6010. Her har NVE gitt råd om å oppheve evakueringen.

Sendt ut nytt farevarsel

Mandag ble det sendt ut et nytt farevarsel om styrtregn i Molde-området.

Det er viktig å påpeke at det ikke er regional fare for flom- eller jordskred, men områdene der regnbygene treffer, er ekstra utsatt i en styrtregnhendelse, skriver NVE.

Totalt var 64 personer evakuert mandag formiddag, etter at det gikk en rekke ras søndag kveld. I camping- og hytteområdet i Meringdal anslår NVE at rundt 100 personer er isolert.

– Vi vil ikke slippe folk inn i rasområdene før vi vet at det er helt sikkert, sa ordfører Torgeir Dahl i Molde kommune til NTB mandag formiddag.

Han fortalte om en dramatisk situasjon søndag, da styrtregn førte til flere ras rundt om i kommunen, men påpekte at Molde kommune er vant til dette. Dahl berømmet også de rundt 100 til 200 som har vært i aksjon for å hjelpe til.

