– Det er meldt at et tog sporet av etter at det kjørte på et dyr. Mer enn det vet jeg ikke ennå, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Bane Nor jobber nå med å avklare situasjonen. Toglinjen som kan påvirkes, er Oslo S-Halden på Østfoldbanens vestre linje (RE20).