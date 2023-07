Sjef for PST i Trøndelag, Per-Einar Hollum, til sier til avisen at PST gjennom forebyggende arbeid med å innhente informasjon og verifisere den har avdekket at det har vært russisk aktivitet på bakken i Trøndelag.

– Det er knyttet til militær aktivitet, sier Hollum.

[ Heldigvis driver vi ikke sånn i Norge. Eller? ]