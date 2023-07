Meråkerbanen åpnet for trafikk – Rørosbanen stengt ut mandag

– Togleder i Trondheim bekrefter at Meråkerbanen er klar for gjenåpning. Første tog som kjører her, gikk fra Trondheim klokken 16.40. Alt er i orden, med unntak av at hastigheten i skadeområdet er redusert til 40 kilometer i timen. Det blir mindre forsinkelser, men ikke noe voldsomt, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor til NTB.

Store nedbørsmengder førte til at jord og stein raste over skinnene på Meråkerbanen før helgen. Banen har vært stengt mellom Hell og Kopperå siden fredag morgen, men kjører nå mer eller mindre som normalt.

Rørosbanen forblir derimot stengt en stund til.

– Rørosbanen er stengt ut mandag. Det har med de vanskelige forholdene i området å gjøre. Skinnene er skadd på et sted med vanskelig terreng langt unna veier. Det vil ta tid å få utbedret skadene her, sier Korslund.

Det kjøres buss for tog mellom Haltdalen og Glåmos på grunn av raset her, melder SJ Nord.

– Det er en strekning på om lag 100 meter der det har rast ut på tre punkter. Sporet henger mer eller mindre i løse lufta på strekninger på 10–20 meter. Det er flomvannet etter regnet denne uka som har ført til raset. Her må det bygges nytt fundament under skinnene, med ny pukk og fyllmasse, sier Korslund.

