Flytyven hadde ingen flyerfaring: – Har prøvd flysimulator som dataspill

– Han har forklart at han har prøvd flysimulator som dataspill, sier forsvareren til Fædrelandsvennen.

Mannen er siktet for brudd på luftfartsloven og brukstyveri av motorvogn. Strafferammen for brukstyveriet er to års fengsel, ifølge avisen.

De to mennene er begge i 20-årene og er siktet for brukstyveri at et fly. Flyet styrtet onsdag, og de to mennene ble pågrepet samme kveld. Begge de siktede er kjent av politiet.

Torsdag kom det fram at tyveriet ble filmet på Snapchat. Et bilde viser at en av mennene filmer ut av flyruten. Et annet bilde viser at en av mennene har blod i pannen, skriver VG.

– Han har erkjent å ha tatt flyet, sier Hovland.

Klienten har forklart at tyveriet ikke var planlagt, men at de to fikk en innskytelse om å dra til flyplassen, og så tok det ene det andre.

