Arfan Bhatti hadde taxilappen mens han var siktet for terror

Bhatti er tidligere dømt for flere forhold og har et innholdsrikt rulleblad: I februar 2021 fikk han utstedt kjøreseddel for persontransport mot betaling, også kjent som «taxilappen», skriver Nettavisen.

Det er politiet som utsteder taxilappen, og for å kjøre drosje må man ha denne i tillegg til førerkort. Ett av kravene for å få taxilappen er at man har en «tilfredsstillende vandel».

Bhatti er siktet for medvirkning til terror etter masseskytingen i Oslo 25. juni i fjor. Han har imidlertid ikke jobbet som taxisjåfør mens han har vært siktet ettersom han har oppholdt seg i Pakistan siden 8. juni i fjor.

– Vi ser at avgjørelsen knyttet til den siste søknaden burde vært vurdert til at personen ikke fikk innvilget kjøreseddel, skriver avsnittsleder Marius Gaarde ved Avsnitt for forvaltningskontroll i en epost til Nettavisen.

Bhatti skaffet seg opprinnelig taxilappen i 2011. Da han fikk den på nytt i 2021, var dette en fornyelse av tillatelsen han fikk ti år tidligere. Oslo politidistrikt har nå trukket Bhattis kjøreseddel.

Bhatti ble pågrepet av pakistansk politi få dager etter at han ble etterlyst internasjonalt etter masseskytingen i fjor sommer og satt i arresten. Norge har begjært ham utlevert.

Tirsdag ble terrorsiktede Bhatti fengslet i ytterligere en uke i Pakistan. Mannens forsvarer fortalte NTB onsdag at det nå er «bevegelse i saken».

