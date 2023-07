NRK: PST bekrefter at de ble utsatt for dataangrep i går

Saken er oppdatert

PST hadde i likhet med politiet og Schibsted nettproblemer torsdag.

På PSTs nettsider dukket det også opp et ukjent symbol. De bekrefter at de ble utsatt for et dataangrep.

– Angrepet mot PSTs eksterne nettside ble avsluttet i går kveld. I natt og i dag har det ikke vært registrert noe unormalt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum.

Politiet.no

Samtidig bekrefter Politiet at de ble utsatt for DDOS-angrep som tok ned politiet.no i går.

– Konsekvensen var at politiets nettsider i en kortere periode var utilgjengelige for publikum. Innbyggerne kunne komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løste sine oppdrag og kommuniserte seg imellom som normalt, sier beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Han understreker at politiets operative systemer ikke var berørt.

– Forsøk på DDoS-angrep er relativt utbredt og noe mange aktører utsettes for med jevne mellomrom, sier han.