Ingen garanti om lave strømpriser fra regjeringen

– Det er fortsatt en krevende energisituasjon i Europa. I Norge påvirkes vi av mange faktorer, og flere av disse har vi ikke kontroll over. Vi er værutsatte, og vi påvirkes i stor grad av situasjonen i Europa, sier statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet til NTB.

– Vi vil aldri kunne garantere for at prisene til høsten og vinteren vil bli lave, sier han.

Regjeringen høstet mye kritikk da strømprisene skjøt i været i fjor sommer. Kritikerne mente tiltakene kom for sent, og at de ikke traff verken godt eller bredt nok.

Ny strømstøtteordning

Bakgrunnen for den nye strømstøtteordningen er de mange usikkerhetene som kan påvirke strømprisene fremover, sier Bjelland Eriksen.

– Den er mer forutsigbar for husholdningene. Jeg tror den vil ta bort noe av utryggheten for mange ved at en større del av risikoen tas bort fra forbrukerne. Samtidig ivaretar den insentivene til å spare på strømmen, sier statssekretæren.

Regjeringens hovedløsning på strømpriskrisen har vært en strømstøtteordning. Fra 1. september i år endres ordningen slik at strømprisen beregnes hver time. Det betyr at den treffer mer presist og tar mer høyde for svingninger i strømprisen gjennom døgnet.

Den gamle ordningen benyttet en gjennomsnittspris for hele måneden for å beregne støtten, noe som kunne slå uheldig ut i perioder med ekstreme strømpriser.

– Vi må ikke glemme hvor dramatisk det er at Russland strupte gasstilgangen. 40 prosent av gasstilførselen falt bort over natten. Vinteren i fjor, og utviklingen gjennom våren, viser at vi og resten av Europa klarer oss uten gass fra Russland, sier Bjelland Eriksen.

Bedre enn i fjor

Ifølge kraftanalytikere kommer prisene på strøm til å stige utover høsten. De trekker fram utviklingen i været, gassprisene i Europa og nivåene i vannreservene som sentrale drivere for utviklingen i strømprisene.

Bjelland Eriksen sier at denne høsten ser betydelig bedre ut sammenlignet med den vi sto overfor for et år siden.

– Vi har terminpriser inn mot vinteren som ligger på rundt 1 krone per kilowattime.

– Selv om vi ligger på et høyt nivå sett i et historisk perspektiv, er situasjonen i år annerledes sammenlignet med i fjor, sier statssekretæren.

Snittprisen på strøm endte på rundt 2 kroner per kilowattime i hele Sør-Norge i 2022. Det er nær tre ganger høyere enn det forrige rekordåret 2021 og 20 ganger høyere enn i 2020.

– Situasjonen er fortsatt krevende. Det vil ta tid før strømprisene normaliseres, sier Bjelland Eriksen.

Normalsituasjon

Regjeringen har sagt at strømstøtteordningen skal vare ut 2024.

– Målet er at vi kommer tilbake til en normalsituasjon. Vi skal ikke ha en støtteordning på sikt. Krisetiltakene er tenkt å vare så lenge det er behov for det, sier Bjelland Eriksen.

Om ordningen skal vare lenger enn 2024, må vi eventuelt diskutere på et senere tidspunkt, sier statssekretæren.

Ingen quick fix

Statssekretæren sier at det er summen av mange tiltak, i Norge og i Europa, som kan bidra til at prisene etter hvert normaliseres.

Utviklingen i gasslagrene i Europa, styringsmekanismen som gjør at kraftprodusentene sparer på vannet i vannmagasinene når vi trenger det, og myndighetenes mulighet til å kunne gripe inn ved behov i ekstreme situasjoner, trekker han fram som sentrale grep for å bedre situasjonen.

– Så skal jeg være ærlig og si at det ikke er noen quick fix å løse energikrisen. Det finnes ingen magiske grep som kan erstatte energien som er borte, sier han.

– Jeg er sikker på at dette vil bli diskutert mye i grende- og bygdehus i ukene fremover mot kommunevalget. Det er et viktig spørsmål også i utviklingen av lokalsamfunnene. Mange har nok fått øynene opp for hvor viktig kraft og energi er i samfunnet, og at tilgangen på det ikke er noe vi kan ta for gitt, sier Bjelland Eriksen.