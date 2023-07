Politiet har åpnet etterforskning etter å ha fått melding om seksuelt overgrep i Molde mandag 24. juli.

Av de to siktede som er over den kriminelle lavalderen er en over, og en under 18 år.

– Personen over 18 år er framstilt for Møre og Romsdal tingrett i dag. Påtalemyndigheten har fått medhold i varetektsfengsling, skriver Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding.