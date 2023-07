Tog kan stoppe i august – to jernbaneselskaper går til mekling om lønn

De ansatte i de to jernbaneselskapene er ikke fornøyde med lønnstilbudene de har fått og skal til Riksmekleren i august. Eventuelle streiker kan gå ut over både person- og godstrafikken på jernbanen i Norge, melder FriFagbevegelse.

NJF har brutt forhandlingene med arbeidsgiveren Stadler Service Norway AS og varsler at de vil ta ut 23 medlemmer i streik dersom meklingen ikke fører fram. NLF på sin side kom ikke til enighet med godstogselskapet Onrail og varsler at de vil ta ut 54 medlemmer.

Ifølge forbundsleder Jane B. Sæthre i NJF dreier deres brudd seg om uenighet knyttet til mellomoppgjøret.

– Stadler ønsker å harmonisere tariffavtalen sin. De har vunnet anbud for å gjøre vedlikehold på en togpark for Vy Tog. De opplever at tariffavtalen vi er fornøyd med, blir for dyr, sier hun.

NLF krever innføring av avtalefestet pensjon med virkning fra 1. april og en lønnsøkning som er høyere enn prisveksten.

