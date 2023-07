SV støtter kontrollsak mot regjeringen

– SV vil i dagens komitémøte støtte opprettelse av sak om regjeringssystemets håndtering av habilitet. Samtidig vil SV slå fast at partiet ikke vil bidra til flertall for noen form for vedtak mot statsråd Tonje Brenna, opplyser partiet i en pressemelding.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes torsdag klokka 14 for å diskutere habilitetssakene rundt kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

– Etter at tre statsråder har brutt habilitetsreglene på kort tid er det helt naturlig for kontrollkomiteen å åpne sak. Stortinget må forsikre seg om at regjeringen har gode nok rutiner, og gjennomgå hvordan spørsmål om habilitet håndteres i departementene, sier SVs Audun Lysbakken.

Trettebergstuen og Borten Moe varslet begge at de gikk av etter at habilitetssakene ble kjent. Brenna har varslet at hun vil fortsette.

– Brenna har tatt kraftig selvkritikk gjennom en skriftlig beklagelse til komiteen, og SV ser derfor heller ikke grunn til å fremme et kritikkvedtak mot statsråden i Stortinget.

[ Hvorfor er venstresiden så lavmælte når guttene kommer uheldig ut? ]