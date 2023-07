Politidirektoratet vil ikke utelukke dataangrep som årsak for nedetid på politiet.no

Saken er oppdatert

Det opplyser fungerende beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet til NTB torsdag kveld.

– Siden omkring klokka 16.20 i dag har politiet erfart ustabilitet på våre nettsider. Det ble umiddelbart startet arbeid med feilsøking og stabiliserende tiltak, opplyser Schjelderup.

Omkring klokka 19.45 fikk Politidirektoratet melding om at politiet.no var stabilt oppe igjen. De opplyser at nettsiden fortsatt overvåkes tett, samt at det jobbes fortsatt med å finne årsaken til nedetiden.

Kan ikke konkludere

– Vi kan per nå ikke konkludere om hva nedetiden skyldes, men dataangrep er en av mulighetene som undersøkes, sier Schjelderup.

Politiets operative systemer ble ikke berørt av hendelsen. Politiets telefonnumre, 02800 og 112, fungerte som normalt under nedetiden. Politiet løste også sine oppdrag og kommuniserte med hverandre som normalt.

Nedetid også hos PST

PSTs nettside opplevde også en lengre nedetid torsdag, problemet oppsto i samme periode som hos politiet.

– PSTs interne nettverk og datasystemer er ikke rammet. Problemene ligger hos en ekstern leverandør og det har påvirket vår hjemmeside, pst.no. All drift hos PST forløper i kveld som normalt, opplyste seniorrådgiver Eirik Veum i PST til NTB i 20-tiden torsdag.

Dataangrep mot Schibsted-aviser

Torsdag ettermiddag og kveld opplevde flere Schibsted-aviser dataproblemer som følge av et dataangrep. Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende var rammet. Også finn.no, som eies av Schibsted, opplevde problemer.

– Dette er et DDoS-angrep, som er et ganske tradisjonelt dataangrep. Vi pleier å få det under kontroll ganske raskt, men denne gangen har det tatt lengre tid enn vanlig. Det kan være grunnet ferieavvikling, sier Sven Thaulow, Data- og teknologidirektør i Schibsted til Aftenposten.

Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), eller såkalte tjenestenektangrep, går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk og dermed stenger vanlige brukere ute fra siden.