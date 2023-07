Nasjonal sikkerhetsmyndighet er kjent med dataangrepene – kan ikke bekrefte årsak

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hadde torsdag kveld ikke fått noe informasjon som bekrefter hva som skyldes dataangrepene som har oppstått torsdag.

– Vi er kjent med nedetiden, men vi har ikke fått noe informasjon per nå som kan bekrefte hva det er, sier fagdirektør Roar Thon i Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB.

Flere Schibsted-aviser opplevde torsdag kveld at de ble utsatt for dataangrep. Både Aftenposten, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad meldte om problemer. Tidligere torsdag ettermiddag ble det kjent at også politiet, PST og annonseplassen Finn opplevde dataproblemer.

Til NTB sier seniorrådgiver Eirik Veum i PST at de nå jobber med å få kartlagt årsaken til at nettsidene er nede.

– Vi har et team på saken. Vi jobber ut fra hypotese om at det er Ddos-angrep, sier pressevakt Adéle Cappelen Blystad i Finn til Aftenposten.

Et Ddos-angrep (Distributed Denial of Service), eller såkalte tjenestenektangrep, går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk og dermed stenger vanlige brukere ute fra siden.