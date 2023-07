Mattilsynet innfører ferdselsforbud i tre naturreservater etter fugleinfluensaen

De tre områdene som omfattes av forbudet er Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat. Ferdselsforbud betyr at mennesker ikke har lov til å ferdes på land i disse områdene, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Ferdselsforbudet skal hindre at mennesker tar med seg smitte via klær og sko inn i disse naturreservatene. Det er viktig at alle som skal besøke disse områdene, på forhånd setter seg inn i hvor ferdselsforbudet gjelder, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

I disse naturreservatene er det krykkjekolonier og andre sårbare arter. Områdene er valgt ut etter innspill fra Miljødirektoratet, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Mattilsynet vurderer fortløpende behovet for ferdselsforbud i andre områder.

– Det er begrenset hva man kan gjøre for å stoppe smitte blant villfugl. Fuglene smittes hovedsakelig av hverandre, men et ferdselsforbud hindrer i hvert fall at mennesker ikke sprer viruset via sko, klær, og annet utstyr til disse naturreservatene, sier Godal.

