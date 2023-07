Her er flytyvene i lufta – politiet håper på å få svar på hva de skulle

De to mennene er fra Mandal i Lindesnes kommune.

– Det er rutinemessig tatt blodprøver av de to for eventuelt å avdekke om de var ruset da de førte flyet. Vi forsøker å avhøre de to i løpet av dagen i dag, sier politiadvokat Svein Håland i Agder politidistrikt.

Begge de to er pågrepet. Den ene sitter i arresten i Kristiansand mens den andre fortsatt er på sykehus for behandling. Begge de siktede er kjent av politiet fra før.

Et bilde tatt av Tom Gordon Hansen viser flyet i lufta over Vestre Langøy i Farsund før det havarerte. Han sier til Agderposten at flyet fløy ustabilt.

Uavklart tilstand

– Tilstanden til den innlagte er fortsatt uavklart, men han fremstår ikke kritisk skadd, sier Håland til NTB.

Politiet opplyser at de i den videre etterforskningen vil forsøke å finne svar på hvordan flyet ble stjålet og de nærmere omstendighetene rundt saken.

– Vi vurderer fortløpende om vi skal fremstille de to for varetektsfengsling, sier Håland.

Vet ikke hvorfor de ville fly

Han forklarer videre at motivet så langt står uklart for politiet. De vet heller ikke om noen av de siktede har flysertifikat, eller hvor mye erfaring de har med å fly.

Flyet styrtet i nærheten av Dalekniben i Lyngdal. Nødetatene ble først varslet om hendelsen av vitner og fikk deretter melding fra de to om bord. Mennene ble fløyet til sykehuset i Kristiansand med et redningshelikopter. Begge ble besluttet pågrepet.

Onsdag kveld ble den ene utskrevet og overført til arresten i Kristiansand.

Politiet vil også vurdere om de skal ta kontakt med havarikommisjonen for å etterforske flyet.

